Ни один чемпион Европы не выиграл первый матч на ЧМ в XXI веке

Еще ни разу в этом веке действующий чемпион Европы не выигрывал первый матч на чемпионате мира.

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На ЧМ-2026 сборная Испании начала свой путь с ничьей с Кабо-Верде – 0:0.

На ЧМ-2022 итальянцы, выигравшие Евро-2020, не выступали. В 2018-м португальцы в первом туре ЧМ сыграли вничью с испанцами (3:3). На турнире 2014 года Испания проиграла Нидерландам (1:5), а в 2010 году – Швейцарии (0:1).

В 2006 году победителя чемпионата Европы (Греции) на чемпионате мира не было. В 2002-м Франция, выигравшая Евро-2000, стартовала с поражения от Сенегала (0:1).