Футболист сборной Египта повторил фирменную походку Макгрегора после того, как забил гол

28-летний игрок сборной Египта Эмам Ашур, выступающий на позиции полузащитника, повторил фирменную походку бывшего чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора во время празднования забитого гола в матче группы G чемпионата мира по футболу с национальной командой Бельгии. На момент написания новости счёт встречи равен 1:0 в пользу египетской сборной. Игра проходит в Сиэтле.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.