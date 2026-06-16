Сборная Бельгии и Египта сыграли вничью в матче ЧМ‑2026

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Египта в матче первого тура группового чемпионата мира 2026 года по футболу.

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Встреча группы G прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. На 19‑й минуте счет открыл Эмам Ашур с передачи Мохамеда Салаха.

На 66‑й минуте Хани Мохамед отметился автоголом. Египетский защитник срезал мяч в свои ворота после борьбы с форвардом сборной Бельгии Ромелу Лукаку, вышедшем на замету минутой ранее.

В следующем матче команда Руди Гарсии 21 июня сыграет со сборной Ирана в Лос‑Анджелесе. Египтяне в этот же день встретятся со сборной Новой Зеландии в Ванкувере.