Неймар вернулся к тренировкам с общей группой Сборной Бразилии
Неймар провёл первую тренировку в общей группе сборной Бразилии на чемпионате мира в США, сообщает официальный аккаунт Конфедерации футбола Бразилии (CBF) в соцсети X.
34-летний нападающий вышел на поле тренировочного центра в Нью-Джерси вместе с партнёрами по команде. Это его первая тренировка с 17 мая, когда он получил травму икроножной мышцы.
Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы икроножной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил первый матч Сборной Бразилии на ЧМ-2026 против Сборной Марокко. Его участие во втором туре группового этапа с Сборной Гаити 20 июня пока остаётся под вопросом.
Один удар по воротам в 1-м тайме матча с Сенегалом – худший результат Франции на групповом этапе ЧМ с 1966-го
Депутат Милонов о ЧМ: «Какой нормальный человек поедет в столицу наркокартелей? Каждый день убийства, похищения, ограбления. А у нас таксист фаната обманул – скандал был на всю страну»
Американский блогер разыграл игроков сборной Англии и попросил их расписаться на Декларации независимости. В ней в 1776-м США объявили о независимости от Великобритании
Один удар по воротам в 1-м тайме матча с Сенегалом – худший результат Франции на групповом этапе ЧМ с 1966-го
Депутат Милонов о ЧМ: «Какой нормальный человек поедет в столицу наркокартелей? Каждый день убийства, похищения, ограбления. А у нас таксист фаната обманул – скандал был на всю страну»
Американский блогер разыграл игроков сборной Англии и попросил их расписаться на Декларации независимости. В ней в 1776-м США объявили о независимости от Великобритании