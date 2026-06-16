Футболист «Ростова» попал в стартовый состав на матч чемпионата мира

Сборный Ирана и Новой Зеландии объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира.

Иран: Беиранванд, Халилзаде, Мохаммади, Юсефи, Мохеби («Ростов»), Годдос, Тареми, Моганлу, Немати, Резаян, Эзатолахи.

Новая Зеландия: Крокомб, Пейн, Боксалл, Какаче, Сурман, Макковатт, Джаст, Вуд, Белл, Стаменич, Сингх.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сообщалось о том, что Неймар пропустит второй матч на чемпионате мира.