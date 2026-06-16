Президент ФИФА обратился к сборной Ирана на ЧМ

Президент ФИФА Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после матча ЧМ с Новой Зеландией: «Вы заставляете мир гордиться вами, посылаете мощный сигнал»
Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на ЧМ-2026 – против Новой Зеландии (2:2).
Глава Международной федерации футбола обратился к игрокам иранцев с речью, встреченной аплодисментами.
«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но вы показываете хорошую игру. У вас осталось еще два матча, и вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите, я понимаю это, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», – сказал Инфантино.
Отметим, что игра проходила в Лос-Анджелесе. После матча команде велели немедленно покинуть территорию США и вернуться на свою тренировочную базу в Мексике.
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