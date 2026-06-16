Мохеби из сборной Ирана подарил «Ростову» историческое достижение

Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби – первый игрок в истории «Ростова» с голом на чемпионате мира.

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Иранцы сыграли вничью с Новой Зеландией (2:2) в первом матче на ЧМ-2026, 27-летний игрок клуба Мир РПЛ из Ростова установил итоговый счет на 64-й минуте.

При этом ранее на чемпионате мира забивал представитель другого ростовского клуба – СКА. Это был Виктор Понедельник, отличившийся за сборную СССР на ЧМ-1962.

Кроме того, Мохеби стал первым легионером из РПЛ с голом на ЧМ с 2018 года – после Андреаса Гранквиста из сборной Швеции.

Также Мохаммад стал вторым в истории российской лиги легионером из Азии с голом на ЧМ – первым был японец Кейсуке Хонда в 2010-м.