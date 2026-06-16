Сборная Ирана покинул пределы США сразу после окончания матча на ЧМ

Сборная Ирана покинула пределы Соединённых Штатов Америки сразу по окончании матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Новой Зеландией (2:2), сообщает журналист Ромен Молина в социальной сети X. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде.

По данным источника, изначально предполагалось, что иранцы переночуют в Лос-Анджелесе и отправятся в путь на следующий день после лёгкой тренировки. База сборной Ирана расположена в Мексике на границе с США.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.