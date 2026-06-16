Экс-игрок сборной Бразилии высказался о Неймаре на ЧМ

Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказал обеспокоенность по поводу того, что хавбек национальной команды Неймар до сих пор не вернулся в строй.

Ранее появилась информация, что Неймар не сыграет в матче против Гаити на ЧМ-2026.