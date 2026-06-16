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Мело о Неймаре на ЧМ: «Начинаю беспокоиться по-настоящему. Я надеялся, что он получит несколько минут в матче с Гаити, нужна игровая практика»

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Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказал обеспокоенность по поводу того, что хавбек национальной команды Неймар до сих пор не вернулся в строй.

Экс-игрок сборной Бразилии высказался о Неймаре на ЧМ
© Global Look Press

Ранее появилась информация, что Неймар не сыграет в матче против Гаити на ЧМ-2026.

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«Я начинаю беспокоиться. Я надеялся, что Неймар получит несколько минут в матче с Гаити. Даже если он будет доступен на следующей стадии, ему нужна игровая практика. Я по-прежнему очень надеюсь, что он вернется как можно скорее, но меня это уже по-настоящему беспокоит», – подчеркнул Мело.
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