$72.4583.8

Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»

Sports.ru

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о ничьей сборной Испании с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

Тьерри Анри высказался о ничьей Франции с Испанией на ЧМ
© Sports.ru

Лучшим игроком матча признали 40-летнего вратаря Возинью, который совершил 7 сэйвов.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Давайте будем честны: без Возиньи мы, вероятно, говорили бы об уверенной победе Испании. Речь о вратаре, который стал сенсацией чемпионата мира за один матч. Люди считают, что футбол вращается только вокруг бомбардиров и суперзвезд. Но потом наступает такой вечер, и 40-летний вратарь становится главной новостью чемпионата мира. Возинья не просто отражал удары Испании – он не позволил целой нации отпраздновать победу. Каждый его сэйв казался важнее предыдущего», – отметил француз.

При этом Анри считает, что Испания прибавит по ходу турнира.

«Сюда приехало много талантливых игроков, которым нужны игровое время и уверенность. Мы увидим более сильную Испанию, я в это верю. Это всего лишь один матч», – сказал Анри.
Спортс: главные новости
Главное сейчас
Спортс: главные новости
Главное сейчас