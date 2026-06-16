Тьерри Анри высказался о ничьей Франции с Испанией на ЧМ

Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о ничьей сборной Испании с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре ЧМ-2026.
Лучшим игроком матча признали 40-летнего вратаря Возинью, который совершил 7 сэйвов.
«Давайте будем честны: без Возиньи мы, вероятно, говорили бы об уверенной победе Испании. Речь о вратаре, который стал сенсацией чемпионата мира за один матч. Люди считают, что футбол вращается только вокруг бомбардиров и суперзвезд. Но потом наступает такой вечер, и 40-летний вратарь становится главной новостью чемпионата мира. Возинья не просто отражал удары Испании – он не позволил целой нации отпраздновать победу. Каждый его сэйв казался важнее предыдущего», – отметил француз.
При этом Анри считает, что Испания прибавит по ходу турнира.
«Сюда приехало много талантливых игроков, которым нужны игровое время и уверенность. Мы увидим более сильную Испанию, я в это верю. Это всего лишь один матч», – сказал Анри.
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Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»