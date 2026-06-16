Черчесов назвал неожиданного фаворита ЧМ

Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира 2026 года
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Специалист заявил, что победить должна сборная Нидерландов. Он добавил, что многие удивлены его выбором, однако чемпионат мира — такой турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.
В матче первого тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией. Встреча завершилась со счетом 2:2. В группе F лидирует Швеция, одержавшая победу над Тунисом. В следующем туре Нидерланды встречаются со шведами.
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.
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Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»
Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»
Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»