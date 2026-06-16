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Испания перестала быть фаворитом ЧМ-2026 у букмекеров. Франция – 1-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я

Sports.ru

Букмекеры обновили котировки на итоги ЧМ-2026.

Испания перестала быть фаворитом ЧМ у букмекеров
© Global Look Press

После ничьей с Кабо-Верде (0:0) Испания перестала быть фаворитом мундиаля. Главным претендентом на победу котируется Франция (5.50), далее идут испанцы (5.70) и сборная Англии (8.00).

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В топ-5 фаворитов чемпионата мира также входят Португалия (8.50) и Аргентина (11.00).

Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:

1. Франция – 5.50

2. Испания – 5.70

3. Англия – 8.00

4. Португалия – 8.50

5. Аргентина – 11.00

6. Бразилия – 12.00

7. Германия – 15.00

8. Нидерланды – 20.00

9. Норвегия – 35.00

10-12. Бельгия – 40.00

10-12. Марокко – 40.00

10-12. США – 40.00

Остальные – от 50.00

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