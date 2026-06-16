Испания перестала быть фаворитом ЧМ у букмекеров

Испания перестала быть фаворитом ЧМ-2026 у букмекеров. Франция – 1-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я
Букмекеры обновили котировки на итоги ЧМ-2026.
После ничьей с Кабо-Верде (0:0) Испания перестала быть фаворитом мундиаля. Главным претендентом на победу котируется Франция (5.50), далее идут испанцы (5.70) и сборная Англии (8.00).
В топ-5 фаворитов чемпионата мира также входят Португалия (8.50) и Аргентина (11.00).
Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:
1. Франция – 5.50
2. Испания – 5.70
3. Англия – 8.00
4. Португалия – 8.50
5. Аргентина – 11.00
6. Бразилия – 12.00
7. Германия – 15.00
8. Нидерланды – 20.00
9. Норвегия – 35.00
10-12. Бельгия – 40.00
10-12. Марокко – 40.00
10-12. США – 40.00
Остальные – от 50.00
Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»