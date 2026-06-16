Россиянин поставил на матч ЧМ-2026 и выиграл 5,5 миллиона рублей

Россиянин поставил на матч ЧМ-2026 Бельгия — Египет и выиграл 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 1,5 миллиона на то, что египтяне забьют в ворота бельгийцев. Коэффициент на это событие составлял 3,70.

Уже на 20-й минуте матча ставка сыграла. Форвард команды Египта Эмам Ашур поразил ворота Тибо Куртуа. Благодаря ответному голу нападающего бельгийцев Ромелу Лукаку игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее россиянин лишился шести миллионов рублей, поставив на победу Ирана над Новой Зеландией. Команды сыграли вничью со счетом 2:2.