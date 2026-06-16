Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о ходе ЧМ-2026.
«Я почти все игры смотрю, за исключением совсем утренних слотов, но все равно эти обзоры смотрю. Этот чемпионат будет турниром сюрпризом. Потому что первый раз в трех странах проводят, первый раз в такой обстановке, первый раз 48 команд, первый раз три команды из группы выходят. Но я не ожидал, что в первом туре будет столько сюрпризов. Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, Катар сыграл вничью со сборной Швейцарии, Япония вырвала ничью у нидерландцев, Саудовская Аравия – Уругвай [тоже вничью сыграли], Австралия обыграла Турцию, Иран не смог обыграть Новую Зеландию. Такое ощущение, что в первом туре все сенсации случатся, а потом пойдут по фаворитам. От испанцев хорошее впечатление, все-таки у соперника 11 человек оборонялись. Турция вот 30 ударов нанесла, а проиграла австралийцам со счетом 0:2. Бывает, что всей командой встанут в обороне, один раз выбегут, забьют и выиграют. Футбол этим и прекрасен, что такое бывает. На длинной дистанции уже по-другому. Испания играла, преимущество было, но не забила. Нужно радоваться, что такое происходит», – сказал Александр Мостовой.
Апелляцию об отказе Парти во въезде в Канаду рассмотрят сегодня в суде Оттавы. Завтра – матч с Панамой в Торонто
Роналдо о Бразилии: «Видим важность Винисиуса для «Реала». Хотим от него того же и сборной, и он старается, но иногда не получается. Нужно терпение»
У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ
Апелляцию об отказе Парти во въезде в Канаду рассмотрят сегодня в суде Оттавы. Завтра – матч с Панамой в Торонто
Роналдо о Бразилии: «Видим важность Винисиуса для «Реала». Хотим от него того же и сборной, и он старается, но иногда не получается. Нужно терпение»
У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ