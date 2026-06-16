Правый защитник не сыграет за сборную Англии на ЧМ

Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»
23-летний правый защитник Валентино Ливраменто не сыграет за сборную Англии на ЧМ-2026.
Футболист вынужден пропустить турнир из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Telegraph.
Считается, что 26-летний Трево Чалоба из «Челси» может заменить Ливраменто в составе национальной команды.
Сборная Англии 17 июня проведет первый матч на чемпионате мира против команды Хорватии.
В прошедшем сезоне Ливраменто провел 17 матчей в АПЛ и сделал 1 голевую передачу.
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