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Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»

Sports.ruиещё 1

23-летний правый защитник Валентино Ливраменто не сыграет за сборную Англии на ЧМ-2026.

Правый защитник не сыграет за сборную Англии на ЧМ
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Футболист вынужден пропустить турнир из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Telegraph.

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Считается, что 26-летний Трево Чалоба из «Челси» может заменить Ливраменто в составе национальной команды.

Сборная Англии 17 июня проведет первый матч на чемпионате мира против команды Хорватии.

В прошедшем сезоне Ливраменто провел 17 матчей в АПЛ и сделал 1 голевую передачу.

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