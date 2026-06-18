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Почеттино об амбициях США на ЧМ: «Если я мечтаю дотронуться до Луны, то смогу к ней приблизиться, возможно. Мы должны мечтать без границ – реальность формируется в сознании»

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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что амбиции его команды должны быть максимальными.

Главный тренер сборной США рассказал об амбициях команды на ЧМ
© Global Look Press
«Мы должны мечтать без границ. Не ставить никаких рамок. Если я мечтаю дотронуться до Луны, оказаться на Луне, возможно, я смогу приблизиться к Луне. Если я мечтаю лишь приблизиться к ней, то останусь на Земле. Это мощно, не так ли? Верить, что ты можешь это сделать. Осознавать, что мысли, которые сначала формируются в вашем сознании, в итоге проявляются в реальности. Когда мы по-настоящему мечтаем о великом, то вкладываем душу, эмоции и усилия. Это приближает реальность к нашим мечтам. В некотором смысле, реальность в первую очередь формируется в нашем сознании», – сказал Почеттино.
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