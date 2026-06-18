Главный тренер сборной США рассказал об амбициях команды на ЧМ

Почеттино об амбициях США на ЧМ: «Если я мечтаю дотронуться до Луны, то смогу к ней приблизиться, возможно. Мы должны мечтать без границ – реальность формируется в сознании»
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что амбиции его команды должны быть максимальными.
«Мы должны мечтать без границ. Не ставить никаких рамок. Если я мечтаю дотронуться до Луны, оказаться на Луне, возможно, я смогу приблизиться к Луне. Если я мечтаю лишь приблизиться к ней, то останусь на Земле. Это мощно, не так ли? Верить, что ты можешь это сделать. Осознавать, что мысли, которые сначала формируются в вашем сознании, в итоге проявляются в реальности. Когда мы по-настоящему мечтаем о великом, то вкладываем душу, эмоции и усилия. Это приближает реальность к нашим мечтам. В некотором смысле, реальность в первую очередь формируется в нашем сознании», – сказал Почеттино.
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
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Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»