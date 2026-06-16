Защитник «Челси» вызван в сборную Англии для участия на ЧМ

Чалоба заменил Ливраменто в сборной Англии на ЧМ-2026. Защитник «Ньюкасла» пропустит турнир из-за травмы
Защитник «Челси» Трево Чалоба официально вызван в сборную Англии для участия на ЧМ-2026.
Футболист лондонского клуба заменит в национальной команде защитника «Ньюкасла» Валентино Ливраменто, который пропустит чемпионат мира из-за травмы.
В прошедшем клубном сезоне Чалоба провел 34 матча в АПЛ и забил 3 гола.
Сборная Англии 17 июня проведет первый матч на чемпионате мира против команды Хорватии.
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Аргентина – Алжир. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
Маркос Сенеси стоит 5,5 млн в Фэнтези ЧМ-2026. Защитник вызван в сборную Аргентины из-за травмы Балерди
Матеус Кунья: «Вызов Неймара не должен удивлять – его мастерство говорит само за себя. У Бразилии выдающиеся футболисты, но нужно быть сильными коллективно»
Аргентина – Алжир. Онлайн-трансляция начнется в 04:00