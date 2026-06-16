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Чалоба заменил Ливраменто в сборной Англии на ЧМ-2026. Защитник «Ньюкасла» пропустит турнир из-за травмы

Sports.ru

Защитник «Челси» Трево Чалоба официально вызван в сборную Англии для участия на ЧМ-2026.

Защитник «Челси» вызван в сборную Англии для участия на ЧМ
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Футболист лондонского клуба заменит в национальной команде защитника «Ньюкасла» Валентино Ливраменто, который пропустит чемпионат мира из-за травмы.

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В прошедшем клубном сезоне Чалоба провел 34 матча в АПЛ и забил 3 гола.

Сборная Англии 17 июня проведет первый матч на чемпионате мира против команды Хорватии.

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