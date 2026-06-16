Экс-игрок сборной Франции раскритиковал полузащитника Испании

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети остался недоволен высказыванием полузащитника сборной Испании Родри после ничьей с командой Кабо-Верде (0:0) в матче ЧМ-2026.

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Футболист заявил: «Они не собирались переходить центр поля. Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию».