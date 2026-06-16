Экс-игрок сборной Франции раскритиковал полузащитника Испании

Пети осудил слова Родри: «Не стоило ожидать, что Кабо-Верде завладеет мячом и будет создавать против Испании. Высокомерно, неуважительное высказывание»
Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети остался недоволен высказыванием полузащитника сборной Испании Родри после ничьей с командой Кабо-Верде (0:0) в матче ЧМ-2026.
Футболист заявил: «Они не собирались переходить центр поля. Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию».
«Это высокомерно. Не стоило ожидать, что Кабо-Верде завладеет мячом и будет создавать много голевых моментов против Испании. Испания – одна из лучших команд в мире. Считаю неуважительным его высказывание по отношению к Кабо-Верде. Вам следует посмотреть на себя в зеркало, потому что вы должны были сыграть лучше, чтобы выиграть матч. У вас были моменты для взятия ворот, но вы их не использовали. Нужно отдать должное игрокам Кабо-Верде. Они защищались как львы», – заявил Эммануэль Пети.
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