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Мартинес уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026. Тренер не продлит контракт (talkSPORT)

Sports.ru

Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2026 вне зависимости от итога турнира.

Мартинес уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026. Тренер не продлит контракт
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Об этом сообщает talkSPORT.

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52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года.

Отмечается, что Мартинес рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Он может вернуться в АПЛ или отправиться в другой европейский чемпионат. Также не исключается работа в другой национальной команде.

Испанец возглавляет сборную Португалии с января 2023 года.

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