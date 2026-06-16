Мартинес уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026. Тренер не продлит контракт (talkSPORT)
Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2026 вне зависимости от итога турнира.
Об этом сообщает talkSPORT.
52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года.
Отмечается, что Мартинес рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Он может вернуться в АПЛ или отправиться в другой европейский чемпионат. Также не исключается работа в другой национальной команде.
Испанец возглавляет сборную Португалии с января 2023 года.
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