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У иранского форварда истекла виза и он может пропустить матч ЧМ-2026 с Бельгией

Чемпионат.com

У нападающего сборной Ирана Мехди Тораби возникли проблемы с въездом в США — срок действия его визы истёк, и теперь он рискует не сыграть во втором раунде чемпионата мира против Бельгии, сообщает O Globo Esportes.

У иранского форварда истекла виза и он может пропустить матч ЧМ-2026 с Бельгией
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Как сообщается, всем игрокам национальной команды оформили многократные визы, но документ Тораби оказался рассчитан только на одну поездку. После вылета на матч с Новой Зеландией форвард лишился возможности вернуться в Штаты, если только иранские власти не успеют оформить ему новый пропуск.

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Кроме того делегация столкнулась с задержкой в аэропорту Лос-Анджелеса, вместе с Тораби был остановлен один из членов тренерского штаба, что привело к сдвигу вылета обратно в Мексику.

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