Сборная Южной Кореи объявила бойкот журналистам

Футболисты сборной Южной Кореи отказались от общения с представителями прессы на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, они остались недовольны тем, что журналисты высмеивали освобождение лидера команды Сон Хын Мина от обязательной военной службы. В корейской футбольной ассоциации отреагировали на эту ситуацию.

«Утечка разговоров вызвала большой шок и разочарование у команды», — говорится в заявлении организации.

Сборная Южной Кореи стартовала на ЧМ-2026 матчем против чехов. В этой игре азиатская команда одержала победу со счетом 2:1. Следующими соперниками корейцев будут мексиканцы и южноафриканцы.

Чемпионат мира -‑ 2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции. Лучшим результатом национальной команды Южной Кореи на мировых первенствах является четвертое место на ЧМ-2002, азиаты достигли этой планки под руководством Гуса Хиддинка, впоследствии возглавившего сборную России.