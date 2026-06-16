Роналду опубликовал пост, обратившись к болельщикам, перед матчем Португалия — ДР Конго

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед стартовой игрой своей национальной команды на чемпионате мира 2026 года с ДР Конго.

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы испытываем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начнётся новая глава. Мы упорно трудились, чтобы достичь этого момента, теперь пришло время отдать всё ради нашей страны и всех португальских общин, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте так же, как и мы!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Во 2-м туре чемпионата мира португальцам предстоит встретиться с Узбекистаном (23 июня), а в 3-м – с Колумбией (28 июня).