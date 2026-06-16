$72.1483.73

Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с 47-м номером

Чемпионат.comиещё 1

Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 («Большая семёрка») подарил президенту США Дональду Трампу футболку национальной команды. На игровую форму нанесена фамилия главы штатов и номер 47 (Трамп является 47-м президентом США. — Прим. «Чемпионата»).

Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с 47-м номером
© Чемпионат

В эти дни проходит чемпионат мира по футболу — 2026. США, Канада и Мексика принимают турнир на правах стран-хозяек. Сборная США в стартовом матче на ЧМ-2026 одержала разгромную победу над командой Парагвая (4:1).

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Сборная Германии также участвует в финальной стадии главного турнира сборных. В 1-м туре немцы играли со сборной Кюрасао. Встреча завершилась крупной победой Германии (7:1).

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости