Сборная Италии из-за отсутствия на ЧМ продолжает терять своих болельщиков

На нынешнем первенстве планеты в его расширенном формате есть много экзотических сборных, как, например, Кюрасао, Кабо-Верде или Тринидад и Тобаго. Но уже в третий раз подряд отсутствует четырехкратный чемпион мира Италия, снова не сумевший выйти из квалификации. Чисто спортивная катастрофа обернулась еще более тревожным последствием: национальная сборная ("Скуадра адзурра", что в переводе означает "лазурная эскадра") постепенно теряет связь с молодым поколением.

Свежий опрос, проведенный для газеты La Stampa, показал результат, который многие футбольные функционеры наверняка предпочли бы не видеть. Почти половина молодых итальянцев в возрасте от 18 до 24 лет (45,9 процента) признались, что им безразлична судьба национальной команды.

Для страны, где футбол десятилетиями считался частью национальной идентичности, такая цифра звучит как тревожный сигнал. Когда-то матчи "Скуадры адзурры" собирали семьи перед телевизорами и становились поводом для массовых празднований на улицах. Сегодня для многих представителей молодого поколения это всего лишь еще один элемент бесконечной цифровой ленты, конкурирующий за внимание с сериалами, блогерами и короткими видеороликами.

Разрыв между поколениями становится все заметнее. Те, кому сегодня за 40, до сих пор помнят слезы радости после победы на ЧМ-2006, решающий гол Фабио Гроссо и триумфальное возвращение команды Марчелло Липпи. Более старшие болельщики вспоминают подвиги Паоло Росси на ЧМ-1982. Для них сборная остается символом страны, а ее поражения воспринимаются как личная драма. Молодежь реагирует иначе: не переживает, а просто переключается на другой контент.

При этом сами итальянцы достаточно четко видят причины кризиса. Согласно опросу, 33 процента респондентов считают главной проблемой засилье иностранных игроков в Серии "А", из-за которого местным талантам становится сложнее пробиваться на высокий уровень. Еще 23,3 процента обвиняют систему подготовки молодежи, которая, по их мнению, перестала регулярно производить игроков мирового класса. На руководство Федерации футбола Италии возлагают ответственность за участившиеся провалы 16,1 процента опрошенных, а 9,2 процента считают, что причина заключается в ошибках тренеров и их тактических решениях.

Однако многие эксперты убеждены, что корни проблемы лежат гораздо глубже. Современный футбол изменился. Из общественного явления он постепенно превратился в индустрию развлечений. Матчи идут практически каждый день, турниров становится все больше, а календарь переполнен коммерческими соревнованиями. В эпоху телевизионных контрактов и стриминговых платформ исчезло чувство исключительности события. Раньше матч сборной был национальным ритуалом, сейчас - один из множества продуктов на рынке развлечений.

На фоне всеобщего разочарования итальянцы все же сохраняют надежду на перемены. Отвечая на вопрос о том, кто способен вернуть сборной характер и конкурентоспособность, достойные результаты, чаще всего респонденты называют авторитетного тренера Антонио Конте. Его поддержали 21,9 процента участников исследования.

Главный вызов для итальянского футбола сегодня выходит далеко за рамки поиска нового наставника или очередной реформы молодежных академий. Вопрос заключается не только в том, сможет ли Италия вернуться на чемпионат мира. Куда важнее понять, сможет ли она вернуть интерес поколения, которое больше не считает национальную сборную частью собственной идентичности.