Константин Генич: «Сомневаюсь, что с первого же матча французы понесутся вперед. В первом тайме Сенегал точно может выстоять»
Комментатор и руководитель ФК «Матч ТВ» Константин Генич высказался о матче Франция – Сенегал на ЧМ-2026.
«Сборная Франции рассчитывает зайти максимально далеко на ЧМ-2026. Я сильно сомневаюсь, что с первого же матча команда Дешама понесется вперед, как лань. Французы будут раскачиваться, смотреть на Сенегал, где-то подстраиваться. Понятно, у европейцев есть Мбаппе, Олисе, Дембеле, Барколя, Дуэ, но в первом тайме Сенегал точно может выстоять. А дальше Дешам уже с помощью замен может что-то придумать. Я бы рассмотрел варианты «второй тайм результативнее первого» и «ничья в первом тайме», – сказал Генич.
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