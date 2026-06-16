В США пообещали помочь маме Возиньи с получением визы
Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис попросил государственного секретаря Марко Рубио решить вопрос с получением визы для матери вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
В первом туре группового этапа команда Кабо-Верде сыграла вничью с испанцами (0:0). Возинья отразил 7 ударов и был признан лучшим игроком встречи.
"Национальная футбольная сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио сделать все возможное, чтобы обеспечить ее присутствие на следующей игре Кабо-Верде", - написал Джеффрис.
Сборные Испании и Кабо-Верде выступают в группе H. Команды набрали по одному очку. Также в этом квартете представлены команды Уругвая и Саудовской Аравии, их встреча завершилась со счетом 1:1.
Во втором туре испанцы 21 июня сыграют с командой Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами, их матч состоится в ночь на 22 июня по московскому времени.
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