Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом сборной Франции.

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В матче группового раунда ЧМ-2026 против команды Сенегала, в котором французы победили со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.

Теперь на его счету стало 58 забитых мячей за национальную команду, и он опередил теперь уже экс-рекордсмена Оливье Жиру, который стал автором 57 голов.

Также Мбаппе теперь делит третье место с немцем Гердом Мюллером по голам в финальной части чемпионатов мира. Они отличились по 14 раз. Больше голов только у Роналдо - 15 и Мирослава Клозе - 16. А это значит, что Мбаппе по силам превзойти рекорд Клозе уже на этом турнире.