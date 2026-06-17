Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
Нападающий Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом сборной Франции.
В матче группового раунда ЧМ-2026 против команды Сенегала, в котором французы победили со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.
Теперь на его счету стало 58 забитых мячей за национальную команду, и он опередил теперь уже экс-рекордсмена Оливье Жиру, который стал автором 57 голов.
Также Мбаппе теперь делит третье место с немцем Гердом Мюллером по голам в финальной части чемпионатов мира. Они отличились по 14 раз. Больше голов только у Роналдо - 15 и Мирослава Клозе - 16. А это значит, что Мбаппе по силам превзойти рекорд Клозе уже на этом турнире.
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Депутат Милонов о ЧМ в Мексике: «У нас люди с хулиганской ментальностью решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично, а там бандиты будут отрываться на полную – лох не мамонт!»
Мбаппе после 3:1 с Сенегалом: «Если бы я играл, чтобы заставить замолчать критиков, мне пришлось бы делать это до 80 лет. Я здесь, чтобы творить историю и помочь Франции выиграть ЧМ»
Ирак – Норвегия. Холанд и Эдегор в старте. Онлайн-трансляция
Депутат Милонов о ЧМ в Мексике: «У нас люди с хулиганской ментальностью решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично, а там бандиты будут отрываться на полную – лох не мамонт!»
Мбаппе после 3:1 с Сенегалом: «Если бы я играл, чтобы заставить замолчать критиков, мне пришлось бы делать это до 80 лет. Я здесь, чтобы творить историю и помочь Франции выиграть ЧМ»