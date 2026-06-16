Холанд, Серлот, Эдегор, Баеш, Доски, Тахсин – в составах Ирака и Норвегии на матч ЧМ-2026
Команды встретятся в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры – в 01:00 по московскому времени.
Ирак: Джалал Хасан, Хуссейн Али, Заид Тахсин, Акам Хашим, Мерхас Доски, Ибрагим Баеш, Амир Аль-Аммари, Заид Исмаэл, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Аймен Хуссейн;
Норвегия: Эрьян Нюланд, Кристоффер Айер, Давид Меллер Вольф, Торбьорн Хеггем, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Фредрик Эурснес, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса, Юлиан Рюэрсон.
Ирак – Норвегия. Холанд и Эдегор в старте. Онлайн-трансляция
Депутат Милонов о ЧМ в Мексике: «У нас люди с хулиганской ментальностью решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично, а там бандиты будут отрываться на полную – лох не мамонт!»
Мбаппе после 3:1 с Сенегалом: «Если бы я играл, чтобы заставить замолчать критиков, мне пришлось бы делать это до 80 лет. Я здесь, чтобы творить историю и помочь Франции выиграть ЧМ»
Ирак – Норвегия. Холанд и Эдегор в старте. Онлайн-трансляция
Депутат Милонов о ЧМ в Мексике: «У нас люди с хулиганской ментальностью решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично, а там бандиты будут отрываться на полную – лох не мамонт!»
Мбаппе после 3:1 с Сенегалом: «Если бы я играл, чтобы заставить замолчать критиков, мне пришлось бы делать это до 80 лет. Я здесь, чтобы творить историю и помочь Франции выиграть ЧМ»