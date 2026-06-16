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Холанд, Серлот, Эдегор, Баеш, Доски, Тахсин – в составах Ирака и Норвегии на матч ЧМ-2026

Sports.ru

Команды встретятся в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры – в 01:00 по московскому времени.

Холанд, Серлот, Эдегор, Баеш, Доски, Тахсин – в составах Ирака и Норвегии на матч ЧМ-2026
© Global Look Press

Ирак: Джалал Хасан, Хуссейн Али, Заид Тахсин, Акам Хашим, Мерхас Доски, Ибрагим Баеш, Амир Аль-Аммари, Заид Исмаэл, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Аймен Хуссейн;

ЧМ-2026
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Норвегия: Эрьян Нюланд, Кристоффер Айер, Давид Меллер Вольф, Торбьорн Хеггем, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Фредрик Эурснес, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса, Юлиан Рюэрсон.

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