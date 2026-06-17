Норвегия обыграла Ирак на ЧМ-2026

Национальная сборная Норвегии обыграла Ирак в матче первого тура на чемпионате мира 2026 года.

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Игра, которая прошла на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, закончилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, еще по разу отличились Лео Остигард и Аймен Хуссейн, который отличился и в свои, и в чужие ворота.

После этой победы норвежцы набрали три очка и закрепились вместе с французами на первом месте в группе I. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сборная Франции победила Сенегал.