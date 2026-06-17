Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, поучаствовавшим в матчах шести чемпионатов мира по футболу. Месси вышел в стартовом составе на игру группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

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Достижение 38-летнего Лионеля Месси уже сегодня, 17 июня, может повторить 41-летний португалец Криштиану Роналду, если сыграет с национальной командой ДР Конго.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.