Неймар вернулся к тренировкам в общей группе сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар возобновил работу в общей группе национальной команды. Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио. 34-летний футболист пропустил стартовый матч чемпионата мира из-за восстановления после травмы икроножной мышцы.

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Ожидается, что Неймар может попасть в заявку на матчи с Гаити (19 июня, 2-й тур) и Шотландией (24 июня, 3-й тур). Всего за сборную Бразилии Неймар провел 128 матчей, забил 79 голов и отдал 59 голевых передач. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.