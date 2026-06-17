Месси объяснил, почему заплакал после первого гола на ЧМ

Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»
Сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в первом туре ЧМ-2026. Все три гола забил Лионель Месси.
После первого гола на 17-й минуте аргентинец заплакал и начал вытирать слезы футболкой. После игры Месси объяснил причину эмоций.
«[Слезы] совершенно не связаны с футболом. Я пережил несколько непростых дней. Но я благодарен всей делегации сборной и партнерам по команде, потому что они всегда были рядом, придавая мне сил и помогая справиться со всем этим», – сказал Месси после игры.
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Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Каррагер о невызове Трента на ЧМ-2026: «Не сказал бы, что сильно удивлен. Тухель смотрит на его слабые стороны – сильные качества в его команде проявляются не так, как при Клоппе»
Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00