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Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»

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Сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в первом туре ЧМ-2026. Все три гола забил Лионель Месси.

Месси объяснил, почему заплакал после первого гола на ЧМ
© Global Look Press

После первого гола на 17-й минуте аргентинец заплакал и начал вытирать слезы футболкой. После игры Месси объяснил причину эмоций.

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«[Слезы] совершенно не связаны с футболом. Я пережил несколько непростых дней. Но я благодарен всей делегации сборной и партнерам по команде, потому что они всегда были рядом, придавая мне сил и помогая справиться со всем этим», – сказал Месси после игры.
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