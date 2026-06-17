Американка станет второй женщиной-арбитром на мужском ЧМ

Американка Тори Пенсо станет второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира в качестве главного арбитра.

39-летняя рефери назначена на матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР. Игра пройдет завтра, 18 июня, в Атланте.

Таким образом, Пенсо станет второй женщиной, судившей матчи мужского чемпионата мира. Первой женщиной-арбитром на турнире стала француженка Стефани Фраппар – она обслуживала матч Германии и Коста-Рики на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.