Экс-нападающий сборной Испании оценил игру против Кабо-Верде

Экс-нападающий сборной Испании Давид Вилья оценил игру против Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

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– Матч начался очень позитивно. Я предсказывал победу Испании со счетом 4:1, но он закончился 0:0. Как вы оцениваете игру команды?

– Думаю, мы были очень удивлены, особенно отличной обороной Кабо-Верде. Они очень хорошо начали матч. В первые 20 минут мы почти не создавали моментов, что стало удивлением для команды. Затем у нас появились возможности, но их вратарь [Возинья] сделал несколько великолепных сэйвов.

Это один из тех дней, когда мяч просто не залетает в ворота, но, я думаю, Испания заслужила победу. Возможно, не с разгромным счетом, как мы изначально думали, но они определенно заслужили победу. Но это только первый матч чемпионата мира, и до конца еще далеко.

– Думаю, вы бы не упустили некоторые из моментов…

– Ну, на поле никогда не знаешь наверняка. Я сам много раз упускал голы, но со временем тебя запоминают больше по успехам, чем по промахам. Но я думаю, что в данном случае следует отдать должное оборонительным способностям Кабо-Верде и, прежде всего, их вратарю, – сказал Вилья.