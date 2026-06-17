Экс-нападающий сборной Испании оценил игру против Кабо-Верде

Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»
Экс-нападающий сборной Испании Давид Вилья оценил игру против Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре ЧМ-2026.
– Матч начался очень позитивно. Я предсказывал победу Испании со счетом 4:1, но он закончился 0:0. Как вы оцениваете игру команды?
– Думаю, мы были очень удивлены, особенно отличной обороной Кабо-Верде. Они очень хорошо начали матч. В первые 20 минут мы почти не создавали моментов, что стало удивлением для команды. Затем у нас появились возможности, но их вратарь [Возинья] сделал несколько великолепных сэйвов.
Это один из тех дней, когда мяч просто не залетает в ворота, но, я думаю, Испания заслужила победу. Возможно, не с разгромным счетом, как мы изначально думали, но они определенно заслужили победу. Но это только первый матч чемпионата мира, и до конца еще далеко.
– Думаю, вы бы не упустили некоторые из моментов…
– Ну, на поле никогда не знаешь наверняка. Я сам много раз упускал голы, но со временем тебя запоминают больше по успехам, чем по промахам. Но я думаю, что в данном случае следует отдать должное оборонительным способностям Кабо-Верде и, прежде всего, их вратарю, – сказал Вилья.
Гасилин о Месси: «Если бы он просто так бегал по кругу и начал готовиться к ЧМ за два месяца, он был бы все равно тем Месси. Возможно, он лучший в истории футбола»
Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»
Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»
Гасилин о Месси: «Если бы он просто так бегал по кругу и начал готовиться к ЧМ за два месяца, он был бы все равно тем Месси. Возможно, он лучший в истории футбола»
Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»
Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»