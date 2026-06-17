Аргентинский комментатор назвал Францию «африканской страной»

Комментатор аргентинского телеканала DirectTvSports назвал Францию «африканской страной» во время матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между французами и Сенегалом (3:1). По окончании первого тайма комментатор сказал: «Завершён первый тайм в Нью-Джерси, 0:0 в матче Франции с Сенегалом, к текущему моменту в игре африканских команд зафиксирована ничья».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.