Президент ФИФА поздравил Месси с повторением рекорда Клозе на ЧМ

Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с повторением рекорда Мирослава Клозе на ЧМ.
Форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026. Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира, сколько же было у Клозе за Германию.
«Поздравляем чемпиона мира с Аргентиной Лионеля Месси с 16-м голом на чемпионате мира и повторением рекорда Мирослава Клозе по количеству забитых мячей за всю историю турнира! Этот рекорд свидетельствует о твоем вневременном гении, ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру ⚽❤️», – написал Инфантино в соцсети.
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Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»
Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»
Блогер АртПо расплакался после хет-трика Месси: «Кто говорит, что он не лучший в истории – паразиты»
Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»