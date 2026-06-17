Президент ФИФА поздравил Месси с повторением рекорда Клозе на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с повторением рекорда Мирослава Клозе на ЧМ.

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Форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026. Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира, сколько же было у Клозе за Германию.