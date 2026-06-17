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Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»

Sports.ru

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с повторением рекорда Мирослава Клозе на ЧМ.

Президент ФИФА поздравил Месси с повторением рекорда Клозе на ЧМ
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Форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026. Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира, сколько же было у Клозе за Германию.

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«Поздравляем чемпиона мира с Аргентиной Лионеля Месси с 16-м голом на чемпионате мира и повторением рекорда Мирослава Клозе по количеству забитых мячей за всю историю турнира! Этот рекорд свидетельствует о твоем вневременном гении, ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру ⚽❤️», – написал Инфантино в соцсети.
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