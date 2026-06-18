Защитник Франции Лакруа оплатит пиццу всем жителям своей родной деревни на время ЧМ-2026

26-летний футболист, для которого ЧМ-2026 стал первым в карьере, оплатит пиццу всем болельщикам, которые будут смотреть матчи французской сборной в коммуне Ажа в регионе Дордонь.

Хотя Лакруа родился недалеко от Парижа, детство он провел в Ажа – небольшой деревне с населением около 300 человек. Во время игр сборной Франции местные жители собираются в сельском доме культуры, где организованы коллективные просмотры матчей.

По словам мэра коммуны, инициатива исходила от самого игрока.