Знаменитая хорватская фанатка поддержит команду на ЧМ

Хорватская фанатка Ивана Кнолль поддержит команду на ЧМ-2026: «Я сказала BBC, что мы порвем Англию»
Фанатка сборной Хорватии Ивана Кнолль поддержит команду на ЧМ-2026.
Девушка приехала в Даллас перед игрой против Англии в рамках 1-го тура группового этапа.
Она приняла участие в шествии хорватских фанатов, которые пронесли 100-метровый национальный флаг по улицам города, и дала короткое интервью местным СМИ.
«Я сказала BBC, что мы порвем Англию, и они должны быть рады, что это случится сейчас, а не позже», – заявила Кнолль.
Ивана прославилась на ЧМ-2022 в Катаре благодаря своим откровенным нарядам. Недавно с ней завирусился ролик, когда она попала в трансляцию Гран-При Майами «Ф-1».
Сборные Хорватии и Англии сегодня сыграют на стадионе «AT&T Стэдиум». Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
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Мартинес о Роналду: «Это его шестой ЧМ, но по эмоциям и напряжению – такой же, как и первый. Криштиану – жизненно важный игрок для Португалии»