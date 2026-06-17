Знаменитая хорватская фанатка поддержит команду на ЧМ

Фанатка сборной Хорватии Ивана Кнолль поддержит команду на ЧМ-2026.

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Девушка приехала в Даллас перед игрой против Англии в рамках 1-го тура группового этапа.

Она приняла участие в шествии хорватских фанатов, которые пронесли 100-метровый национальный флаг по улицам города, и дала короткое интервью местным СМИ.

«Я сказала BBC, что мы порвем Англию, и они должны быть рады, что это случится сейчас, а не позже», – заявила Кнолль.

Ивана прославилась на ЧМ-2022 в Катаре благодаря своим откровенным нарядам. Недавно с ней завирусился ролик, когда она попала в трансляцию Гран-При Майами «Ф-1».

Сборные Хорватии и Англии сегодня сыграют на стадионе «AT&T Стэдиум». Начало матча – в 23:00 по московскому времени.