На чемпионате мира по футболу установлено несколько исторических достижений

Первый тур группового этапа чемпионата мира завершится рано утром 18 июня матчем сборных Узбекистана и Колумбии. Несмотря на все недостатки этого турнира, великие игроки современности Месси и Мбаппе уже установили исторические рекорды, еще несколько футболистов обновили свои достижения. Но какова ценность этих успехов на общем фоне не самого высокого мастерства участников мирового первенства?

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Время летит очень быстро. Особенно летом. Особенно во время крупного международного турнира — такого, как финальный этап чемпионата мира по футболу. Вроде бы только начали, а уже первый круг группового этапа позади.

Несгибаемые рыцари мяча

К этому чемпионату вопросов очень много. Пока в основном критических. В том числе из-за увеличившегося количества сборных, а значит — усреднения и даже возможного падения качества футбола. Более того, на соревнование, которое будет проходить больше месяца в США, Мексике и Канаде, приехало рекордное количество игроков (восемь) в возрасте 40 лет и старше. Это на одного игрока больше, чем за все предыдущие 22 турнира, вместе взятые.

Кто же эти несгибаемые рыцари мяча, готовые снова и снова доказывать превосходство опыта над молодостью?

Самым возрастным игроком на финальном этапе чемпионата мира станет 43-летний шотландский вратарь Крейг Гордон, который, если примет участие в турнире, займет второе место в списке самых возрастных участников чемпионатов мира после египтянина Эссама Эль-Хадари, которому было 45 лет, когда он защищал ворота своей национальной сборной в матче против Саудовской Аравии в Волгограде в 2018 году. Ожидается, что Гордон будет дублером основного вратаря шотландцев Ангуса Ганна.

Один из величайших футболистов современности — португалец Роналду — самый возрастной полевой игрок, ему 41 год. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший игрок года будет участвовать в рекордном, шестом чемпионате мира, разделив это достижение с 40-летним вратарем сборной Мексики Гильермо Очоа и аргентинским нападающим Лионелем Месси, которому в конце июня исполнится 39 лет.

В числе других игроков старше 40 лет — вратари Возинья из Кабо-Верде, ставший героем матча против сборной Испании, благодаря чему он превратился также в любимца соцсетей, и победитель чемпионата мира 2014 года в Бразилии немец Мануэль Нойер. Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера отметил свой 40-й день рождения во вторник, 16 июня, защищая ворота в матче против Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 1:1, на счету Муслеры два отбитых опаснейших удара, благодаря чему уругвайцы не проиграли.

Впрочем, все эти достижения меркнут перед рекордом, который установил капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, рано утром 17 июня вписавший свое имя в историю финальных этапов чемпионатов мира. И это не единственное достижение, которым навсегда запомнится эта ночь всем любителям футбола.

Месси Неподражаемый

Действующий чемпион мира, сборная Аргентины, свой первый матч на турнире проводила 17 июня с Алжиром, некогда грозной силой Кубка африканских наций, а ныне довольно средней командой, пропустившей два предыдущих ЧМ. На этот раз «Лисы пустыни», как зовут свою сборную болельщики, приехали на чемпионат в достаточно крепком составе — большинство игроков выступают за известные европейские клубы. Однако уровень их мастерства явно не дотягивает до статуса одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Ровно 20 лет назад, 16 июня 2006 года, 18-летний Лионель Месси в матче ЧМ в Германии забил свой первый гол на мундиалях, отправив мяч в ворота Сербии и Черногории, — ту игру аргентинцы выиграли с разгромным счетом 6:0. «Альбиселесте» была тогда великолепна: Тевес, Креспо, Камбьяссо, Рикельме, Савиола, Сорин, Маскерано, Аймар, Скалони, Хайнце — настоящая музыка небесных сфер для уха футбольного болельщика. Но на ее пути ко второму титулу чемпиона мира в четвертьфинале тогда встала сборная Германии, ведомая великим Мирославом Клозе, который в итоге и поднял кубок над головой.

Для Месси путь к его величию только начинался на том турнире. Чтобы в итоге, через двадцать лет, повторить достижение Клозе, став вторым игроком, забившим 16 мячей в финальных этапах чемпионата мира; самым молодым и одновременно самым возрастным бомбардиром сборной Аргентины.

Рано утром 17 июня 2026 года Месси выводил «Альбиселесте» на матч против Алжира в ранге бесспорного лидера и капитана. Эта игра для него была 200-й (!) в сборной, что уже само по себе является невообразимым достижением. Но, скорее всего, он вряд ли думал о каких-то рекордах в этот момент — на первом месте для него всегда был командный успех, а не личные достижения. Величие приходит именно к таким людям, любящим футбол в себе, а не себя в футболе.

Кстати, знаете, кто защищал ворота Алжира? Лука Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, отказавшийся от сборной Франции ради места в национальной команде исторической родины своего отца. И это тоже ведь безумно символично!

Уже на 5-й минуте Лионель первый раз отправил мяч в ворота Зидана, однако арбитр матча, поляк Марциняк, его справедливо отменил из-за офсайда. Тот самый Марциняк, кто был судьей финального матча ЧМ-22 в Катаре, победного для аргентинцев.

Алжирцы почти сразу же ответили своим голом, тоже, впрочем, забитым из положения «вне игры». После чего начался бенефис Месси. 17-я минута — первый, изумительный по красоте удар в верхний угол ворот — 1:0. 60-я минута — добивание после удара Аллистера. 76-я минута — удар из центра штрафной в угол ворот — Зидан бессилен — 3:0.

200 матчей и 120 голов за сборную. Что боле важно — на один мяч больше, чем у легендарного бразильца Роналду в финальных этапах чемпионата мира. На два мяча больше, чем у француза Килиана Мбаппе. Но Клозе уже не играет, А Месси в следующем матче с австрийцами 22 июня может стать единоличным лидером среди бомбардиров. А мы с вами стали свидетелями нового грандиозного противостояния — сумеет ли на этом чемпионате мира Мбаппе обойти Месси по количеству забитых голов? Откроем секрет — вполне возможно.

Мбаппе Великолепный

Французам в первом матче на чемпионате мира, в отличие от аргентинцев, в первом туре группового этапа поздно вечером 16 июня достался гораздо более грозный соперник — сборная Сенегала.

Позволим себе небольшую шалость — начнем с конца: на десятой добавленной минуте полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени едва не забил автогол, но Майк Меньян сумел отразить коварный удар своего игрока. Благодаря спасению голкипера французы одержали победу со счетом 3:1 надо «Львами Теранги» (все-таки какие же красивые прозвища у африканских сборных!). И это была одна из лучших игр ЧМ-26. Хотя вначале на поле стадиона «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде было не так интересно. Но тем-то и прекрасен футбол, что он непредсказуем.

Французская сборная, бесспорно, хороша. Так же хороша была команда эпохи Мишеля Платини — легкая, техничная, отчаянная. Если и может проиграть, то только самой себе, перессорившись и переругавшись из-за какого-нибудь пустяка, как уже бывало на главных международных турнирах.

На этот чемпионат трехцветные приехали в самом соку своего мастерства. Начиная с 2018 года они — бессменные обитатели футбольного олимпа: «золото» в России и «серебро» в Катаре, «бронза» в Германии на Евро-2020, который состоялся в 2021-м из-за пандемии.

Волею жребия первый матч французам на ЧМ-26 довелось играть со сборной Сенегала. И лучшего соперника, чтобы сразу же, сходу проверить на прочность чемпионские амбиции команды Дешама, даже пожелать было бы нельзя. Потому что «Львы Терранги» под руководством Пап Тьява (в чьем послужном списке игрока есть, кстати, полсезона в московском «Динамо») тоже не лыком шиты — звезда на звезде и звездой погоняет. Помимо всего прочего это еще и встреча сборных бывшей метрополии и ее колонии, так что битва на поле и правда обещала быть жаркой.

Скажем сразу, она именно такой и получилась.

В первом тайме шансов открыть счет было больше у сенегальцев. Французы грамотно оборонялись, терпели, и на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Второй тайм полностью оправдал все ожидания.

27-летний Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной, оформив дубль голами на 66-й и 96-й минутах встречи — теперь на его счету 58 мячей, и это просто невероятно!

Сенегал ответил красивейшим голом в исполнении юной звезды «Пари Сен-Жермен» Ибраима Мбайе на 95-й минуте, но он лишь слегка подсластил горечь поражения в матче, который сенегальцы могли как минимум свести к ничьей. А в итоге получили 1:3 — еще один мяч Эдуарду Менди забил на 82-й минуте Брадли Баркола, едва выйдя на замену вместо Усмана Дембеле.

Вообще, все четыре гола матча просто прекрасны. Их можно пересматривать, смакуя, как изысканное блюдо. И ведь все герои этого матча так или иначе связаны с «Пари Сен-Жермен», только что выигравшим второй раз подряд Лигу чемпионов. Совпадение? Французы доказали, что их претензии на чемпионство имеют под собой очень веские основания. Впрочем, и Сенегал не стоит сбрасывать со счетов. Еще две команды в группе I, Ирак и Норвегия, при всем к ним уважении, скорее всего, будут довольствоваться третьим и четвертым местами. Но все же не будем забывать, что футбол непредсказуем, как мы уже сказали. Хорошо, что в этом шальном ярмарочном фестивале наконец-то начинают появляться признаки настоящего чемпионата мира.