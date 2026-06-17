Англия и Хорватия объявили составы на матч чемпионата мира

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Англия: Пикфорд, Конса, О'Райли, Стоунс, Гордон, Мадуэке, Кейн, Джеймс, Райс, Андерсон, Беллингем.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Шутало, Батурина, Сучич, Перишич, Муса, Вушкович, Модрич, Пашалич.

Встреча начнется 17 июня в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее экс-игрок СССР оценил шансы сборной России на чемпионате мира.