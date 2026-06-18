Агент раскритиковал Роналду

Агент Барбоза раскритиковал Роналду: он не готов к 90 минутам
Паулу Барбоза раскритиковал выступление сборной Португалии в стартовом поединке чемпионата мира 2026 года.
Португальский агент также критически оценил выступление капитана команды Криштиану Роналду.
- Мы очень плохо играли. Если будем дальше продолжать так действовать, вряд ли пройдем групповой этап. Криштиану, конечно, показал, что он не готов играть, тем более 90 минут. Главный тренер должен это понимать, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
В первом туре группового этапа португальцы не смогли обыграть сборную ДР Конго. Роналду появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Нападающий не отметился результативными действиями и получил самую низкую оценку среди участников встречи.
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»