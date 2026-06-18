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Агент Барбоза раскритиковал Роналду: он не готов к 90 минутам

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Паулу Барбоза раскритиковал выступление сборной Португалии в стартовом поединке чемпионата мира 2026 года.

Агент раскритиковал Роналду
© Global Look Press

Португальский агент также критически оценил выступление капитана команды Криштиану Роналду.

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- Мы очень плохо играли. Если будем дальше продолжать так действовать, вряд ли пройдем групповой этап. Криштиану, конечно, показал, что он не готов играть, тем более 90 минут. Главный тренер должен это понимать, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".

В первом туре группового этапа португальцы не смогли обыграть сборную ДР Конго. Роналду появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Нападающий не отметился результативными действиями и получил самую низкую оценку среди участников встречи.

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