Экс-футболист Гасилин высказался о фоле Месси в матче ЧМ с Алжиром

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не заслуживал удаления за фол в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). В первом тайме Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку.

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