Экс-футболист Гасилин высказался о фоле Месси в матче ЧМ с Алжиром

«Месси нельзя было удалять». Гасилин — о фоле нападающего в матче ЧМ-2026 с Алжиром
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не заслуживал удаления за фол в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). В первом тайме Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку.
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»