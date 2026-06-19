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«Месси нельзя было удалять». Гасилин — о фоле нападающего в матче ЧМ-2026 с Алжиром

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не заслуживал удаления за фол в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). В первом тайме Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку.

Экс-футболист Гасилин высказался о фоле Месси в матче ЧМ с Алжиром
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«Месси нельзя было удалять, хотя это красная карточка. Это человек, который собирает стадионы. Он сделал хет‑трик, он величайший. Наслаждайтесь футболом величайшего футболиста. Есть критерии — и удар пришёлся достаточно высоко», — сказал Гасилин в эфире на «Матч ТВ».
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