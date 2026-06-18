Тренер Хорватии назвал причины поражения с четырьмя пропущенными мячами от Англии на ЧМ
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении в прошедшем матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором «шашечные» не сумели одолеть национальную команду Англии. Встреча завершилась со счётом 2:4.
«Второй тайм мы провели очень плохо. В первом тайме мы пропустили два гола со стандартных положений, первый — после пенальти. Мы допустили ошибки. Третий гол мы пропустили после длинной передачи, и стало ясно, как сложно будет вернуться в игру. Мы плохо реагировали на длинные передачи и плохо перестраивались», — приводит слова Далича официальный сайт ФИФА со ссылкой на HRT.
Во 2-м туре группы L ховратская национальная команда встретится с Панамой (24 июня). Англия в грядущем матче сыграет с Ганой (23 июня).
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Ван дер Варт о словах, что «японцы похожи друг на друга»: «Некоторые восприняли это как оскорбление. Искренне сожалею. Если кого-то расстроил – прошу прощения. Не хотел обидеть»
Англия впервые за 22 года обыграла на ЧМ соперника из топ-15 рейтинга ФИФА – Хорватию. В 2002-м были сильнее Аргентины, потом – серия из 9 игр без побед
80 824 зрителя посетили матч Узбекистан – Колумбия. На «Ацтеке» был аншлаг в 2 из 2 игр на ЧМ-2026