Тренер Хорватии назвал причины поражения с четырьмя пропущенными мячами от Англии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении в прошедшем матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором «шашечные» не сумели одолеть национальную команду Англии. Встреча завершилась со счётом 2:4.

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«Второй тайм мы провели очень плохо. В первом тайме мы пропустили два гола со стандартных положений, первый — после пенальти. Мы допустили ошибки. Третий гол мы пропустили после длинной передачи, и стало ясно, как сложно будет вернуться в игру. Мы плохо реагировали на длинные передачи и плохо перестраивались», — приводит слова Далича официальный сайт ФИФА со ссылкой на HRT.

Во 2-м туре группы L ховратская национальная команда встретится с Панамой (24 июня). Англия в грядущем матче сыграет с Ганой (23 июня).