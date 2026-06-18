Роналду не подошёл вместе с командой к болельщикам после матча с ДР Конго на ЧМ-2026
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду одним из первых покинул поле и не принял участия в круге почёта, который сделали его партнёры по команде после матч с ДР Конго (1:1) в первом туре ЧМ-2026, сообщает A Bola.
41-летний нападающий направился в подтрибунное помещение с опущенной головой.
Роналду покинул поле в одиночестве, заметно расстроенный после матча без результативных действий. Остальные игроки сборной Португалии задержались на поле, поприветствовали трибуны и затем ушли в раздевалку.
Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.
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80 824 зрителя посетили матч Узбекистан – Колумбия. На «Ацтеке» был аншлаг в 2 из 2 игр на ЧМ-2026