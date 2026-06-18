Григорян: «Магия имени Каннаваро будет помогать сборной Узбекистана»

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» оценил игру сборных Узбекистана и Колумбии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча группы К в Мехико завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев. У победителей отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас. Первый в истории гол Узбекистана на чемпионатах мира забил Аббосбек Файзуллаев — бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за турецкий «Истанбул Башакшехир».

— Во второй половине матча сборная Узбекистана показала, что она может не только обороняться. Оказалось, что они могут играть в атаку, и это очень важно. Узбеки могли забить второй гол в самой концовке. Магия имени Фабио Каннаваро действует, и она будет помогать на короткой дистанции. Он придал команде уверенности в защите. Он же выдающийся защитник, поэтому знает, что подсказать. Что касается сборной Колумбии, то они могут очень далеко зайти по турнирной сетке. Это нетипичная южноамериканская команда. Очень интенсивная и прессингующая. У них есть Хамес Родригес и Джон Ариас, но остальные игроки, даже Луис Диас, играют в силовой футбол. Это команда, которая нацелена на результат, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная Колумбии (3 очка) лидирует в таблице группы К. Следом идут Португалия и ДР Конго (по 1), команда Узбекистана располагается на последней позиции (0).

23 июня в рамках второго тура сборная Колумбии сыграет против команды ДР Конго, а португальцы встретятся с узбекистанцами.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.