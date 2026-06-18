Каннаваро оценил дебют Узбекистана на ЧМ
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился впечатлениями после первого для его команды матча на чемпионате мира.
Несмотря на поражение от Колумбии со счетом 1:3, итальянский специалист остался доволен игрой и атмосферой.
По словам Каннаваро, игра получилась интересной, а для его команды - в целом хорошей. Он отметил, что во втором тайме узбекистанским футболистам удалось изменить ход встречи, взять инициативу в свои руки и создать несколько опасных моментов.
"Были ошибки, и мы поработаем над ними", - заявил тренер, подчеркнув, что команде есть куда расти.
Каннаваро напомнил, что главная цель участия в турнире - положительно представить Узбекистан на мировой арене. Он назвал этот матч историческим для всей страны и подчеркнул, что играть против таких сильных сборных, как Колумбия, всегда непросто.
Следующий матч в рамках группового этапа сборная Узбекистана проведет 23 июня против действующих чемпионов Европы - сборной Португалии. Эта встреча станет серьезным испытанием для дебютантов мирового первенства.
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