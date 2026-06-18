Бились, но проиграли. Сборная Узбекистана неудачно дебютировала на ЧМ

Сборная Узбекистана в первом матче на чемпионате мира 2026 года проиграла команде Колумбии со счетом 1:3. Для представителей Узбекистана эта игра стала дебютной на мировых первенствах.

Для колумбийцев нынешний чемпионат мира - девятый в истории команды. Ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал в 2014 году. Они были фаворитами прошедшей встречи, однако долгое время у команды не получалось ничего создать в матче с узбекистанцами. Оборона соперника во главе с игроком английского "Манчестер Сити" Абдукодиром Хусановым действовала уверенно. Пробить сопротивление колумбийцам удалось на 40-й минуте встречи. После продольной подачи в центр штрафной Даниэль Муньес в одно касание переправил мяч в ворота.

Во втором тайме сборная Узбекистана стала играть более собранно, и на 60-й минуте смогла забить гол. Это сделал бывший футболист ЦСКА Аббосбек Файзулаев, ныне выступающий за турецкий "Башакшехир". После удара бывшего нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова мяч от вратаря колумбийцев отлетел к Файзуллаеву, который переправил его в пустые ворота.

Сенсации не случилось

Этот чемпионат мира уже преподнес несколько сенсаций. Казалось, что сборная Узбекистана способна пополнить этот список. Однако колумбийцы довольно быстро после пропущенного гола вновь вышли вперед. На 65-й минуте отличился Луис Диас - одна из главных звезд сборной Колумбии. В прошлом сезоне он отметился 49 результативными действиями (26 голов + 23 передачи) в 51 матче за "Баварию". Окончательный счет в матче установил Хаминтон Кампас, который забил на девятой добавленной к основному времени минуте.

"Игра была интересной. Во втором тайме нам удалось изменить ход игры, мы создали несколько моментов, пытались взять контроль над игрой в свои руки, - сказал журналистам главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро. - В первую очередь, мы приехали сюда, чтобы положительно представить Узбекистан всему миру. Я могу сказать, что сегодняшняя игра была для нас хорошей. Были ошибки, и мы поработаем над ними".

Сыграл в матче и еще один бывший представитель Российской премьер-лиги - Остон Урунов. Он вышел в стартовом составе узбекстанцев и был заменен после перерыва. А вот действующий футболист РПЛ, чемпион России в составе "Краснодара" Джон Кордоба, остался в запасе.

Команды Колумбии и Узбекистана выступают в группе К вместе со сборными Португалии и ДР Конго. Их встреча прошла в среду и завершилась вничью - 1:1. В следующем туре футболисты Узбекистана сыграют 23 июня с португальцами, а колумбийцы 24 июня встретятся со сборной ДР Конго.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Роман Шлуинский