Мартинес считает, что менять Роналду в матче с конголезцами было бессмысленно

Менять португальского нападающего Криштиану Роналду в матче чемпионата мира по футболу с командой ДР Конго было совершенно бессмысленно. Такое мнение высказал главный сборной Португалии Роберто Мартинес, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Роналду не отметился результативными действиями.

"Это было бы совершенно бессмысленно - снимать с поля Криштиану Роналду, лучшего бомбардира в истории, когда мы искали голы", - сказал Мартинес.

В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана, которая в стартовом матче уступила колумбийцам (1:3). Встреча пройдет 23 июня.