$72.7584.34

Мартинес считает, что менять Роналду в матче с конголезцами было бессмысленно

ТАСС

Менять португальского нападающего Криштиану Роналду в матче чемпионата мира по футболу с командой ДР Конго было совершенно бессмысленно. Такое мнение высказал главный сборной Португалии Роберто Мартинес, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

Мартинес считает, что менять Роналду в матче с конголезцами было бессмысленно
© Global Look Press

Встреча завершилась со счетом 1:1. Роналду не отметился результативными действиями. 

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
"Это было бы совершенно бессмысленно - снимать с поля Криштиану Роналду, лучшего бомбардира в истории, когда мы искали голы", - сказал Мартинес.

В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана, которая в стартовом матче уступила колумбийцам (1:3). Встреча пройдет 23 июня.

ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости
ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости