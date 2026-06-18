Мартинес считает, что менять Роналду в матче с конголезцами было бессмысленно
Менять португальского нападающего Криштиану Роналду в матче чемпионата мира по футболу с командой ДР Конго было совершенно бессмысленно. Такое мнение высказал главный сборной Португалии Роберто Мартинес, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Роналду не отметился результативными действиями.
"Это было бы совершенно бессмысленно - снимать с поля Криштиану Роналду, лучшего бомбардира в истории, когда мы искали голы", - сказал Мартинес.
В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана, которая в стартовом матче уступила колумбийцам (1:3). Встреча пройдет 23 июня.
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