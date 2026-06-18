Болельщики сборной Англии возмущены, что с ними "обращаются как со скотом"

Болельщикам сборной Англии запретили развешать флаги перед матчем с Хорватией из-за правил ФИФА. Фанат сказал: «Еще один случай, когда с болельщиками обращаются как со скотом»
Стюарды заставили болельщиков сборной Англии снять флаги, развешанные на рекламных щитах ФИФА перед матчем ЧМ-2026 против команды Хорватии (4:2).
Официальные лица ФИФА требуют не ограничивать видимость рекламных щитов на играх. Стюарды обеспечили соблюдение запрета, угрожая конфискацией флагов, если английские фанаты не снимут их сами.
Один из болельщиков заявил, что был расстроен из-за необходимости снять флаг «Арсенала» и сборной Англии.
«Это просто смешно, учитывая те деньги, которые мы заплатили. Но что тут поделаешь? Еще один случай, когда с футбольными болельщиками обращаются как со скотом», – заявил 28-летний Дэн из Лондона.
Официальные лица разрешили вывешивать флаги только в четырех углах стадиона – высоко и подальше от телекамер.
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