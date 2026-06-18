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Болельщикам сборной Англии запретили развешать флаги перед матчем с Хорватией из-за правил ФИФА. Фанат сказал: «Еще один случай, когда с болельщиками обращаются как со скотом»

Sports.ru

Стюарды заставили болельщиков сборной Англии снять флаги, развешанные на рекламных щитах ФИФА перед матчем ЧМ-2026 против команды Хорватии (4:2).

Болельщики сборной Англии возмущены, что с ними "обращаются как со скотом"
© Sports.ru

Официальные лица ФИФА требуют не ограничивать видимость рекламных щитов на играх. Стюарды обеспечили соблюдение запрета, угрожая конфискацией флагов, если английские фанаты не снимут их сами.

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Один из болельщиков заявил, что был расстроен из-за необходимости снять флаг «Арсенала» и сборной Англии.

«Это просто смешно, учитывая те деньги, которые мы заплатили. Но что тут поделаешь? Еще один случай, когда с футбольными болельщиками обращаются как со скотом», – заявил 28-летний Дэн из Лондона.

Официальные лица разрешили вывешивать флаги только в четырех углах стадиона – высоко и подальше от телекамер.

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