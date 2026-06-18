Роналду раскритиковали за эгоизм

Анри раскритиковал Роналду за эгоизм в матче чемпионата мира
Португальский нападающий Криштиану Роналду мешал национальной команде в матче чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго, пытаясь забить. Такое мнение в эфире телеканала Fox высказал чемпион мира 1998 в составе сборной Франции Тьерри Анри.
Ранее ТАСС сообщал, что португальцы сыграли с командой ДР Конго вничью со счетом 1:1, Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
"Должна забивать команда, а не ты. В одном из эпизодов идет пас на Бруну Фернандеша, но потому что он хочет забить, он встает на пути этого паса, - сказал Анри. - Мы видели реакцию Фернандеша, он будто бы говорил: "Отдай пас, создай пространство, чтобы я мог забить". Но этого не произошло".
В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана, которая в стартовом матче уступила колумбийцам (1:3). Встреча пройдет 23 июня.
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